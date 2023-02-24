Konyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasına hazır

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, duran top çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Yarın akşam saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a gidecek.

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.