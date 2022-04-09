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Spor

LeBron James'ten Fenerbahçe paylaşımı! Tarihi başarı sonrası...

USK Prag'ı eleyerek Euroleague'de finale yükselen Fenerbahçe Safiport tarihi bir başarıya imza atarken, NBA yıldızı LeBron James ise sosyal medya hesabından bu maçla ilgili bir paylaşım yaptı.

9 Nisan 2022 Cumartesi 10:39 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 10:39
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Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket finali, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

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Fenerbahçe Safiport, USK Prag'ı mağlup ederek tarihinde 4'üncü kez Euroleague Kadınlar'da finale çıkma başarısı gösterdi. Daha önce 2012/2013, 2013/2014 ve 2016/2017 sezonlarında finale çıkan sarı-lacivertli ekip, kupaya uzanmayı başaramamıştı. Fenerbahçe, pazar günü Sopron Basket'i mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldıracak.

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LEBRON JAMES KAYITSIZ KALMADI

Euroleague Woman'daki temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, Final Four'da finale yükseldi. Sarı-lacivertli takımın bu başarısını tebrik eden isimler arasında LeBron James de yer aldı.

Kayla McBride'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan LeBron James vatandaşını tebrik etti.

James: "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Çok sert!" ifadeleri kullandı.

İSMAİL ŞENOL: PARANIN SATIN ALABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL

BeIN Sports Basketbol Yayınları Müdürü İsmail Şenol, LeBron James'in söz konusu paylaşımının Türk basketbolu için büyük anlam ifade ettiğini ve parayla satın alınamayacak bir tanıtım değeri olduğunu ifade etti.

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