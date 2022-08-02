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Spor

Lille'in yeni hocası geldi ve Yusuf Yazıcı için karar verildi

Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'de teknik direktörlük görevine getirilen Paulo Fonseca, Türk futbolcunun Fransız takımındaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de düşünmeyen Fonseca, transfer bütçesi oluşturabilmek için yıldız futbolcunun satılmasına da sıcak bakıyor.

Star Gazetesi2 Ağustos 2022 Salı 10:31 - Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık geçiren Türk futbolcu, Rus takımının bonservisini almaması üzerine Lille'e geri döndü ve yeni sezon hazırlıklarına Fransız takımında başladı.

FONSECA, YUSUF YAZICI İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR

Jocelyn Gourvennec ile yollarını ayıran Lille'de, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca getirilirken, Yusuf Yazıcı adına da takımda kalma adına bir umut ışığı doğmuştu. Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre; Fonseca, Yusuf'u Angel Gomes'in yedeği olarak 10 numara pozisyonunda düşünüyor.

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TRANSFER BÜTÇESİ İÇİN YUSUF YAZICI SATILABİLİR

Ayrıca Portekizli teknik adamın, Nantes forması giyen Ludovic Blas ve Saint Etienne'den Denis Bouanga'yı transfer etmek istediği ve bu takviyeleri yapabilmek için de başta Yusuf Yazıcı olmak üzere Renato Sanches ve Isaac Lihadji'yi satarak bütçe oluşturmak amacında olduğu ifade ediliyor.

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YUSUF YAZICI'YA FULHAM VE NOTTINGHAM FOREST TALİP

İngiltere Premier Lig'in yeni takımları Fulham ve Nottingham Forest'ın Yusuf Yazıcı'yla ilgilendiği biliniyor. 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu şartlar altında Fransız takımında kalması beklenmiyor.

Star Gazetesi

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