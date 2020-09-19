19 Eylül 2020 Cumartesi 21:12 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 21:12

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'un galibiyet sayıları, 45+5 ve 77. dakikalarda Monterrey'den Paraguaylı yeni transfer Adam Bareiro'dan geldi. Akdeniz ekibi, Kayserispor ile oynadığı son 6 maçın 5'ini kazandı.

İlk haftada deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Alanyaspor, 2'de 2 ile puanını 6 yaparken, açılış haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor deplasmanda Rizespor'a konuk olacak, Kayserispor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.