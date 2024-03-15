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Spor

Manchester United, PSG'ye kapılarını kapattı!

Paris Saint-Germain, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile sezon sonunda yolların ayrılması ihtimaline karşın Manchester United'dan Marcus Rashford'la ilgileniyordu. Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik ten Hag, Rashford'un satılmayacağını açıkladı.

15 Mart 2024 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Manchester United, PSG'ye kapılarını kapattı!
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Sezon sonunda Kylian Mbappe'yi kaybetme riski olan Paris Saint-Germain yıldız ismin alternatiflerini belirlemişti.

Bu isimlerden birisi olan Marcus Rashford için Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag net bir açıklamada bulundu.

Marcus Rashford'u kesinlikle satmayacaklarını söyleyen Erik ten Hag şu ifadeleri kullandı:

"Marcus Rashford ile geçen sezon 5 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Onu Paris Saint-Germain'e kesinlikle satma gibi bir niyetimiz yok. Rashford bizim belirlediğimiz sistemin en kilit isimlerinden birisi."

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United ile 34 resmi maça çıkan Marcus Rashford bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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