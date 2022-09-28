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  • Mario Balotelli açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye ve...''
Spor

Mario Balotelli açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye ve...''

İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli, İtalya'da ve Türkiye'de gündemden düşmüyor. Yeni takımında performansıyla eleştirilen Mario Balotelli, hakkında çıkan transfer iddialarına açıklama yaptı. İşte detaylar…

Star Gazetesi28 Eylül 2022 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
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İtalya Milli Takımı eski futbolcusu Mario Balotelli İsviçre'ye transfer olduğu günden bu yana gündemden düşmüyor. Sion'a transfer olan golcü oyuncunun İtalya'ya geri döneceği iddia edilmişti. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından bu haberlere cevap verdi.

MARİO BALOTELLİ: YALAN!

32 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Golcü futbolcu Türkiye ve İtalya hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösterdi. İsviçre'de kariyerine devam eden Mario Balotelli şu sözleri söyledi: "Bu haberleri bilerek yapıyorsunuz! Fakat bu yalan bilgileri size kim veriyor? Ciddi olun ve kendinize gelin."

MARİO BALOTELLİ'NİN 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

İtalyan futbolcu Adana Demirspor'dan 2 milyon 620 bin avro bonservis bedeliyle Sion'a transfer olmuş ve yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ayrılık iddialarını reddeden Balotelli, İsviçre kulübüyle iki maça çıktı ancak gol ya da asist katkısında bulunamadı. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da eski günlerine dönen yıldız oyuncu 33 maçta 19 gol 4 asist yapmıştı.

Star Gazetesi

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