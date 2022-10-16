Mauro Icardi isyanı! ''Yeter artık!''

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, TRT Spor ekranlarında Kayserispor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği Süper Lig maçını değerlendirdi.

"11 TARAFTAR SAHADA OLSA DAHA UYUMLU OYNARDI"

Sarı kırmızılı takımın özellikle ilk yarıdaki kötü oyununu sert bir dille eleştiren Kahveci, "Galatasaray deplasmanda havalimanına iner ya, 11 tane Galatasaray formalı taraftar al o kalabalıktan, bundan daha uyumlu oynar. Sanki ilk defa birbirleriyle oynayan bir Galatasaray performansı izledik. Bu kadar kötü olunamaz." diye konuştu.

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"GALATASARAY'IN TARİHİNDE BU KADAR TOP KAYBI VAR MI?"

Galatasaray'ın 81 pas hatasıyla oynadığının altını çizen Nihat Kahveci, "Deplasmanda 30. saniyede şut buluyorsun. Bir moral kazanırsın. Mata, Mertens, Yunus sahada, ikinci golü bulalım dersin. 81 tane pas hatası yapmışsın. Galatasaray'ın tarihinde bu kadar top kaybı var mıdır? Sahanın içindeki oyuncuların böyle oynaması inanılmaz. Sahada top yapmayı bilen oyuncular var bir de. Varsa çıkarsınlar bu kadar kötü ilk yarı var mı?" ifadelerini kullandı.

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"JUAN MATA KÖTÜ OYNADI"

Juan Mata'nın İstanbulspor maçındaki iyi performansı nedeniyle Kayseri deplasmanında da oynatılmasının doğru olduğunu vurgulayan eski futbolcu, bu nedenle Okan Buruk'un eleştirilemeyeceği ifade ederek "Mata, İstanbulspor maçında iyi oynadı, bu maçta da oynamayı hak etti. Hoca da oynattı bu maçta, eleştiremezsin ancak kötü oynadı." yorumunu yaptı.

"YETER ARTIK ICARDI"

Nihat Kahveci'nin eleştirilerinden en büyük payı ise Mauro Icardi aldı. Kahveci, Icardi için şu ifadeleri kullandı:

Icardi, saha dışındaki olaylarını 4 yıldır dinliyoruz! Yeter artık! Bu sahaya çıkıp 1 tane şut atmadan gezinemezsin orada! Biz, seni sahanın içinde görmek istiyoruz. Senin kariyerine güvenip şans veren Okan Hoca'ya bir şey diyemem. Hocana da bir karşılık ver artık, oyna!"