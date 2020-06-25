DHA 25 Haziran 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:49

2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak. Transferin 15-20 milyon EURO arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkan Çelik'in 3 asisti bulunuyor. Ayrıca milli yonucu ay yıldızlı forma ile de başarılı performanslar gösterirken teknik direktör Şenol Güneş'in de vazgeçilmezi oldu.