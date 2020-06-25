İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8596
  • EURO
    7,7059
  • ALTIN
    388.849
  • BIST100
    114670
Spor

Mehmet Zeki Çelik, Atalanta yolunda

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:49
ABONE OL

2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Çelik'in maçlarını izleyen ve pandemi sürecinden sonra da oyuncu için hazırlanan raporları değerlendiren İtalyan kulübü kısa bir süre içinde Lille'e teklifini sunacak. Transferin 15-20 milyon EURO arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Fransa Ligi'nde 23 maça çıkan Çelik'in 3 asisti bulunuyor. Ayrıca milli yonucu ay yıldızlı forma ile de başarılı performanslar gösterirken teknik direktör Şenol Güneş'in de vazgeçilmezi oldu.

Teröristlere 'Pençe-Kaplan' darbesi! Hepsi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.