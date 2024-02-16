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Spor

Memik Yılmaz'dan İstanbulspor maçı öncesi değerlendirme

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'de bundan sonraki her maçı final gibi gördüklerini söyledi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Memik Yılmaz'dan İstanbulspor maçı öncesi değerlendirme
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, gazetecilere, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Galibiyetlere devam edeceklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Takımımız iyi durumda, her zaman güveniyoruz. İstanbulspor maçı bizim için önemliydi ve güzel oyun sergilediler. 3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek. Önümüzde zorlu 2 takımla maçımız var. Bunlardan da puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Taraftarların da desteğini sürekli hissettiklerini dile getiren Yılmaz, daha çok desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız sağ olsun, bu şehre sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımıza güveniyorum. Her şeyi bir tarafa bırakıp takıma sahip çıkma zamanı. İnşallah önümüzdeki maçlarda dolu statta oynarız. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var."

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