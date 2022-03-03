Merih Demiral İtalya'yı salladı! 100 milyon euro...

Merih Demiral, Atalanta formasıyla gösterdiği başarılı performansla İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Serie A'da 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını futbolculardan olan ve Juventus, Torino, Fiorentina gibi takımlarda forma giyen eski İtalyan defans oyuncusu Pasquale Bruno, Merih Demiral'a övgüler yağdırdı.
İtalyan basınına verdiği röportajda, Juventus'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic'in fazla abartıldığını belirten Bruno, "İtalya'da iki oyuncu var; Merih Demiral (Atalanta) ve Gleison Bremer (Torino)... Vlahovic ile her karşılaştıklarında ona top göstermiyorlar. Onu yok ediyorlar." ifadelerini kullandı.
59 yaşındaki İtalyan futbol adamı, Fabio Cannavaro'dan bu yana Serie A'da bu kadar güçlü stoperlerin forma giymediğini vurgulayarak, "İkisi de güçlü ve onlar gibi savunmacılara 100 milyon euro bile harcayabilirsiniz. Çünkü Bremer ve Demiral gibi savunma unsurlarıyla bir şampiyonluk kazanabilirsiniz. Fabio Cannavaro'dan beri İtalya'da bu kadar güçlü savunma oyuncuları oynamamıştı" yorumunu yaptı.
Juventus formasıyla Serie A'da 4 maça çıkan Dusan Vlahovic, Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta'ya ve Gleison Bremer'in takımı Torino'ya gol atamamıştı. Vlahovic, Verona ve Empoli maçlarında ise 3 kez fileleri sarstı.
Star Gazetesi