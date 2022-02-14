Merih Demiral Juventus'un yeni yıldızını perişan etti! ''Performansı devasaydı''

Star.com.tr 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:26

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, İtalya Serie A'nın 25. haftasında Juventus'u konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor Ev sahibi takım 76. dakikada'nin golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip ise 90+2'de'nun attığı kafa golüyle skoru 1-1 yaptı.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da 46 puanla 4. sırada yer aldı. Atalanta ise bir maç eksiği ve 44 puanla 5. basamakta bulunuyor.

MERİH DEMİRAL'A TAM NOT

Bonservisini elinde bulunduran eski takımına karşı 90 dakika forma giyen Merih Demiral performansıyla tam not aldı. Son dönemin yükselen yıldızı ve Juventus'un yeni transferi Dusan Vlahovic'e karşı etkili bir oyun sergileyen Merih için İtalyan basını övgü dolu sözler sarf etti.

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"MERİH DEMİRAL VLAHOVİC'E POSTA PULU GİBİ YAPIŞTI"

Tutto Juve internet sitesi "Vlahovic, Demiral'dan muzdarip" başlığıyla verdiği haberde "Merih Demiral'ın posta pulu gibi yapışarak sıkı markaj yapması Vlahovic'i mağdur etti" yorumunu yaptı.

"MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI DEVASAYDI"

Prima Bergamo Gazetesi'nde ise Türk stoper için "Merih Demiral'in performansı devasaydı, Vlahovic'i etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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"DEV DEMİRAL"

Calcio Mercato internet sitesi, Merih'in Juventus karşısındaki performansına 10 üzerinden 7 puan verdi. "Dev Demiral" başlığıyla yapılan haberde "Vlahovic ondan kurtulmak için tek bir şans bulabildi ancak eski Juventuslu futbolcu fiziğiyle onu sınırladı. Kalecisi Sportiello'yu vücuduyla Dybala'nın hücumlarına karşı korudu. Vlahovic'in gol girişimlerini topuğunu ve vücudunu kullanarak çok iyi engelledi" yorumu yapıldı.

"MERİH DEMİRAL, VLAHOVIC'E KARŞI ÖNSEZİLERİYLE SAVAŞI KAZANDI"

Tuttomercatoweb sitesi ise Merih Demiral'ın oyununa 10 üzerinden 6,5 puan verdi ve "Bir hedefi var: Vlahovic'i etkisiz hale getirmek. Türk'ün önsezileriyle ve dirsek dirseğe temaslarıyla kazandığı bir savaş oldu. Juventus forvetine birkaç fırsat tanıdı ama maç boyunca dikkat seviyesini yüksek tuttu" değerlendirmesini yaptı.