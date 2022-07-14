Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mesut Özil'in imza töreninde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.
Başkan Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle:
"2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğin röportajda söylediğim rüyanın gerçekleştiği günü yaşıyoruz. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok."
"Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk."
"Mesut ile rakam konusunda bizim takım içindeki kriterleri aşmadan ve kendisi fedakarlık yaparak anlaşmaya vardık."
"Söylenecek çok söz var ama çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Gerçekten aile ortamı var. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak."
"Berkay kardeşimle konuştum. Daha önceden de tanışıyorduk. 10 numarayı bana verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
"Sahada mücadele edip takıma adına elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe hakkında çok konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapandı."
"Başakşehir'de mutlu olmaya geldim. Emre Hoca ile konuştum, bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, bu nedenle Başakşehir'i seçtim."
"En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Bir sene sonra başkanla konuşup yeniden değerlendirme yapacağız"
"Antrenmanlara başladım. Her şey iyi gidiyor. En kısa zamanda takımla birlikte çalışmalara başlamak istiyorum. Bu işi severek yaptığım için zorlanacağımı düşünmüyorum."
"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif."