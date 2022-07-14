Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mesut Özil'in imza töreninde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.

Başkan Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle:

"2018'DEKİ RÜYAM GERÇEK OLDU"

"2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğin röportajda söylediğim rüyanın gerçekleştiği günü yaşıyoruz. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok."

Fenerbahçe'den ezeli rakibe 6.5 milyon avroluk transfer çalımı

"MESUT ÖZİL 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ"

"Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk."

MESUT'UN ALACAĞI ÜCRET

"Mesut ile rakam konusunda bizim takım içindeki kriterleri aşmadan ve kendisi fedakarlık yaparak anlaşmaya vardık."

Fenerbahçe'de sürpriz isim! Jorge Jesus'un Nemanja Matic'i olacak

Mesut Özil'in açıklamaları ise şöyle:

"FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE"

"Söylenecek çok söz var ama çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Gerçekten aile ortamı var. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak."

"BERKAY 10 NUMARAYI BANA VERDİ"

"Berkay kardeşimle konuştum. Daha önceden de tanışıyorduk. 10 numarayı bana verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Hamza Akman resitali! Galatasaray taraftarını büyüledi

"FENERBAHÇE KONUSU KAPANDI"

"Sahada mücadele edip takıma adına elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe hakkında çok konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapandı."

"EMRE HOCA İLE KONUŞTUK"

"Başakşehir'de mutlu olmaya geldim. Emre Hoca ile konuştum, bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, bu nedenle Başakşehir'i seçtim."

Valerien Ismael ideal 11'ini belirledi! İşte 2022 model Kartal

"HEDEFİM HUZURLU BİR ŞEKİLDE FUTBOL OYNAMAK"

"En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Bir sene sonra başkanla konuşup yeniden değerlendirme yapacağız"

"ZORLANACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Antrenmanlara başladım. Her şey iyi gidiyor. En kısa zamanda takımla birlikte çalışmalara başlamak istiyorum. Bu işi severek yaptığım için zorlanacağımı düşünmüyorum."

Antrenmana çıkmadı! Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın

"FENERBAHÇE HARİCİNDE SADECE BAŞAKŞEHİR'E GİDEBİLİRDİM"

"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif."