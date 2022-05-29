Michy Batshuayi ile yollarını ayıran, Cyle Larin ve Güven Yalçın ile henüz sözleşme yenileyemeyen Beşiktaş, santrfor arayışlarını hızlandırdı. Alexander Sörloth transferini, Leipzig'in yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle şimdilik askıya alan siyah beyazlı yönetim farklı alternatiflere yöneldi.

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BAS DOST'UN BONSERVİSİ ELİNDE

Beşiktaş'ın gündemindeki ilk isim ise geçtiğimiz sezonlarda da zaman zaman adı siyah beyazlılarla anılan Bas Dost. Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen Hollandalı golcünün sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek. Brugge, Bas Dost'la sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ, BAS DOST İLE GÖRÜŞÜYOR

Bonservisini eline alacak olan 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerden ilk etapta olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

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FC EMMEN İDDİASI

Hollandalı golcü için bir başka transfer iddiası da ülkesinin basınından geldi. Hollanda basınına göre Bas Dost yetiştiği kulüp olan ve bu sezon tekrardan 1. Lig'e yükselen FC Emmen'e transfer olabilir. Tecrübeli futbolcu için "Kariyerini her şeyin başladığı kulüpte bitirmeyi seçebilir" yorumu yapıldı.

BRUGGE'DAN 1,7 MİLYON AVRO KAZANIYOR

Geçmişte forma giydiği Alman ve Portekiz kulüplerinde yıllık yaklaşık 3 milyon avro kazanan Bas Dost'un, son olarak oynadığı Club Brugge'da 1.7 milyon avroya forma giydiği tahmin ediliyor.

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2 KEZ GOL KRALI OLDU

Hollanda ve Portekiz liglerinde gol krallıkları bulunan Bas Dost, bu sene Brugge formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 14 gol attı. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde Heerenven, Wolsfburg, Sporting Lizbon ve Eintracht Frankfurt gibi takımlar bulunuyor.

Star Gazetesi