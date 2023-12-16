Miguel Crespo'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Olympiakos Crespo ile ilgileniyor. Yunan temsilcisi, bu transfer için 27 yaşındaki futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

Estoril'in eski sportif direktörü, Olympiakos'un yeni sportif direktörü olan Pedro Alves, Crespo'nun temsilcisi ile Atina'da bir araya geldi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2021 yazında Estoril'in'den transfer olan Crespo, geride kalan dönemde sarı-lacivertli forma altında 77 maça çıktı. Crespo, bu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.