Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, transferde İtalyan takımlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Serie A temsilcisi Torino'nun Zajc'ı kadrosuna katmak için sarı lacivertli kulüple görüşmelere başladığı ileri sürüldü.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati, bordo beyazlı takımda görmeyi çok istediği Sloven oyuncu için Fenerbahçe'ye 6 milyon avroluk bir teklifte bulundu.
Bu rakamı yetersiz bulan sarı lacivertli yönetimin ise Miha Zajc'ı satmak için 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli istediği belirtildi.
Bu arada 28 yaşındaki futbolcuya Belçika'dan da talip çıktığı ve Club Brugge'un Zajc'a yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de geçen sezon 32 Süper Lig maçına çıkan Sloven oyuncu 9 gol atarken, 2 kez de asist yapmıştı. Miha Zajc İtalya'da daha önce Empoli ve Genoa takımlarında forma giymişti. Zajc'ın sarı lacivertli takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Star Gazetesi