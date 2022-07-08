Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, transferde İtalyan takımlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Serie A temsilcisi Torino'nun Zajc'ı kadrosuna katmak için sarı lacivertli kulüple görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oluyor

TORİNO'DAN MİHA ZAJC İÇİN 6 MİLYON AVRO

İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati, bordo beyazlı takımda görmeyi çok istediği Sloven oyuncu için Fenerbahçe'ye 6 milyon avroluk bir teklifte bulundu.

FENERBAHÇE 10 MİLYON AVRO İSTİYOR

Bu rakamı yetersiz bulan sarı lacivertli yönetimin ise Miha Zajc'ı satmak için 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli istediği belirtildi.

CLUB BRUGGE DA PEŞİNDE

Bu arada 28 yaşındaki futbolcuya Belçika'dan da talip çıktığı ve Club Brugge'un Zajc'a yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edildi.

Süper Lig takımı devreye girince... Muleka transferinde kriz çıktı!

32 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Fenerbahçe'de geçen sezon 32 Süper Lig maçına çıkan Sloven oyuncu 9 gol atarken, 2 kez de asist yapmıştı. Miha Zajc İtalya'da daha önce Empoli ve Genoa takımlarında forma giymişti. Zajc'ın sarı lacivertli takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi