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Spor

Mikel Arteta: Son 20 yılın en çekişmeli maçıydı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Liverpool'a karşı 1-1 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

24 Aralık 2023 Pazar 00:32 - Güncelleme:
Mikel Arteta: Son 20 yılın en çekişmeli maçıydı
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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 1-1 sona eren Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok çekişmeli bir maç olduğuna dikkat çeken Arteta, "İnanılmaz bir maçtı! Son 20 yılda gördüğüm en çekişmeli maçlardan biriydi. Maçın birçok anında üstün olan taraf bizdik ve son 20 dakikada maçı çok istedik. Ancak beraberlik adil bir sonuç oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un oyun karakterine değinen Arteta, "Onlar kaotik bir futbol oynuyor. Sürekli dikine ve direkt oynayan bir anlayışları var. Bütün maç onlara saldırıp planlarını bozmak istedik" ifadelerini kullandı.

Son olarak liderliğin tadını çıkardıklarını söyleyen İspanyol teknik adam, "Bulunduğumuz yerin keyfini çıkarıyoruz. Yarın ailelerimizle güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz, sonra da işe döneceğiz." sözlerini sarf etti.

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