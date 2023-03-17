Milli sporcu Nesrin Baş'tan altın madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda şampiyonada kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, eleme turunda İtalyan Laura Godino'yu 6-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Rumen Adina Ionela Irimia'yı 10-0 ile geçen Nesrin, adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu yarı finalde de Moldovalı Irina Ringaci'niyi 9-5'lik skorla yenerek finale yükseldi.

Finalde Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 yenen milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu.