Miralem Pjanic fiyaskosu! ''Gerçek bir ekonomik felaket''

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın gelecek sezon Miralem Pjanic ile yollarını ayıracaklarını açıklaması İspanya'da da ses getirdi. Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiralanan ancak yeni teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sistemine uymadığı için siyah beyazlı takımda yedek kalmaya başlayan Pjanic, sezon sonunda Katalan takımına geri dönecek.

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"MIRALEM PJANIN BARCELONA İÇİN GERÇEK BİR EKONOMİK FELAKET"

Ceyhun Kazancı'nın bu açıklaması İspanyol basınında "Barcelona için yeni bir sorun ortaya çıktı" sözleriyle değerlendirildi. Bosnalı futbolcunun Barcelona ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu hatırlatılırken, "Pjanic'in muazzam maaşını hesaba katarsak hiçbir kulüp onun için bu parayı ödemeyecek. 32 yaşındaki futbolcu Barça için gerçek bir ekonomik felaket olma yolunda ilerliyor" yorumu yapıldı.

"BEKLENTİLERİN YÜZDE 1'İNİ BİLE KARŞILAYAMADI"

İspanyol basınında "Gerçek şu ki, Pjanic felaket bir transferdi çünkü Barça'da kendisinden beklenenin %1'ini bile gösteremedi" ifadeleri kullanılırken, Bosnalı futbolcunun Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman'ı suçladığı hatırlatıldı.

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PJANIC: "KOEMAN BANA SAYGISIZLIK ETTİ"

Pjanic, Hollandalı teknik adam için "Koeman bana saygısızlık etti. Dürüst olup benimle diyalog kurmasını beklerdim, bana hiç söylemediği şeyleri yüzüme söylemeliydi. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ben her şeyi kabul edebilen bir oyuncuyum ama bana karşı açık olmalarını isterdim." diye konuşmuştu.

KOEMAN: "PJANIC'TEN DAHA İYİ OYUNCULARIMIZ VARDI"

Koeman ise Pjanic'in bu sözlerine "Sanırım Pjanic biraz hayal kırıklığına uğramış. Ama o bizim oyun sistemimize, toplu ve topsuz oyun şeklimize ayak uyduramadı ve diğer orta saha oyuncularıyla olan mücadeleyi kaybetti. Test ettik, denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük" cevabını vermişti.

Star Gazetesi