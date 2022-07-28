Miralem Pjanic şaşkınlığı! Bunu kimse beklemiyordu

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönmüş ancak Katalan takımının kadrosunda düşünülmeyen bir isim olarak gösterilmişti. Ancak adı Galatasaray'la da anılan Pjanic'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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ABD KAMPINDA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Barcelona'nın ABD kampı kadrosuna alınan Bosna Hersekli yıldız, sergilediği başarılı performansla teknik direktör Xavi'nin gözüne girmeyi başardı ve Pjanic'in takımda kalma umutları yeniden yeşerdi.

"PJANİC'İN KALMA İHTİMALİ DOĞDU"

İspanyol basınında tecrübeli futbolcunun durumu, "Yakın zamana kadar takımdan ıskartaya çıkarılan ve kulüpte bir geleceği olmayan Miralem Pjanic'in kalmak için gerçek seçenekleri var" sözleriyle yorumlandı.

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XAVİ'DEN PJANİC'E: "OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise dün 2-2 berabere kaldıkları Juventus maçının ikinci yarısında Sergio Busquets'in yerine oyuna giren Miralem Pjanic'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Oyunla ilgili benzersiz bir vizyonu ve olağanüstü bir teknik yeteneği var" ifadelerini kullandı.

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SON KARAR AĞUSTOS AYINDA VERİLECEK

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği netleşmese de ibrenin Barcelona'da kalmaktan yana döndüğü de ortada. Ancak bu konuda son kararı Xavi verecek ve bu kararın verilmesinin ağustos ayını bulması bekleniyor.

Star Gazetesi