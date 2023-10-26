Montella: Hakan'ın vizyonu üst düzey

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takımımız'da yeni hoca Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da DAZN kanalına konuk oldu.

Hırvatistan ve Letonya zaferlerinden bahseden deneyimli teknik adam, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dönüm noktası oldu. Milli Takım hocalığı farklı bir iş, etkisi son derece olumlu. Hırvatistan'da tarihi bir zafer aldık ve çıkmayı garantiledik. Genç bir takımız ve beklentiler yüksek.

"VİZYONU ÜST DÜZEY"

Hakan Çalhanoğlu çok gelişti. Inter'de üç kişilik savunmanın önünde yeni bir pozisyon buldu. Belki de bu rolde o da kendini buldu. Gelişimini sürdürmeye de devam ediyor. Defansın önünde oyun kurucu oldu. Şu anda dünyanın en iyilerinden. 4'lü oynadığımız takımda pozisyonu farklı, eski rolüne yeniden alışması gerekecek. Taktik zekası, oyun vizyonu yüksek olan bir oyuncu. Ondan bu yönde faydalanıyoruz. Üst düzey bir futbolcu."