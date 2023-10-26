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Spor

Montella: Hakan'ın vizyonu üst düzey

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına konuştu. Başarılı çalıştırıcı Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle söz etti.

26 Ekim 2023 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Montella: Hakan'ın vizyonu üst düzey
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EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takımımız'da yeni hoca Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da DAZN kanalına konuk oldu.

Hırvatistan ve Letonya zaferlerinden bahseden deneyimli teknik adam, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dönüm noktası oldu. Milli Takım hocalığı farklı bir iş, etkisi son derece olumlu. Hırvatistan'da tarihi bir zafer aldık ve çıkmayı garantiledik. Genç bir takımız ve beklentiler yüksek.

"VİZYONU ÜST DÜZEY"

Hakan Çalhanoğlu çok gelişti. Inter'de üç kişilik savunmanın önünde yeni bir pozisyon buldu. Belki de bu rolde o da kendini buldu. Gelişimini sürdürmeye de devam ediyor. Defansın önünde oyun kurucu oldu. Şu anda dünyanın en iyilerinden. 4'lü oynadığımız takımda pozisyonu farklı, eski rolüne yeniden alışması gerekecek. Taktik zekası, oyun vizyonu yüksek olan bir oyuncu. Ondan bu yönde faydalanıyoruz. Üst düzey bir futbolcu."

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