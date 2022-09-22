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Spor

Montero Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

Teknik direktör Valerien Ismael'in ilk 11'de tercih etmediği isimlerden olan Francisco Montero, ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Fanatik22 Eylül 2022 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sol stoper için Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan hamlelerinin yapılmasının ardından Francisco Montero yarışta geri planda kaldı. İspanyol futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

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MONTERO AYRILIĞI KAFAYA KOYDU

Fanatik'in haberine göre; 23 yaşındaki stoperin, forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve devre arasında ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edildi.

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LA LIGA EKİPLERİYLE TEMAS HALİNDE

İspanyol oyuncunun temsilcisinin La Liga'da birkaç kulüple şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi. Montero bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 44 dakika süre aldı. Montero geçen sezon ise 25 maçta 2 gol 1 asist üretmişti.

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