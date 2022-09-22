Beşiktaş'ta sol stoper için Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan hamlelerinin yapılmasının ardından Francisco Montero yarışta geri planda kaldı. İspanyol futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

MONTERO AYRILIĞI KAFAYA KOYDU

Fanatik'in haberine göre; 23 yaşındaki stoperin, forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve devre arasında ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edildi.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim

LA LIGA EKİPLERİYLE TEMAS HALİNDE

İspanyol oyuncunun temsilcisinin La Liga'da birkaç kulüple şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi. Montero bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 44 dakika süre aldı. Montero geçen sezon ise 25 maçta 2 gol 1 asist üretmişti.