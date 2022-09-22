İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2022 Perşembe / 26 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3641
  • EURO
    18,1271
  • ALTIN
    979.224
  • BIST100
    3258.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim
Spor

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim

Ara transfer döneminde kadrosuna Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi katmak isteyen Galatasaray, Patrick van Aanholt'la da yollarını ayırmayı planlıyor.

Fanatik22 Eylül 2022 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde peş peşe yaptığı hamlelerle tartışmasız en dikkat çeken kulüp olmayı başaran Galatasaray, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Transferin son günü gelmişti Okan Buruk'tan Rashica kararı

TEMASLAR ERKENDEN BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre.i teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlerini ara vermeden sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın, devre arasında kadrolarına yeni bir sol bek kazandırmayı hedeflediği bildirildi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

GALATASARAY'DAN FODE BALLO-TOURE ATAĞI

Bu doğrultuda Aslan'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Senegalli sol beki Fode Ballo-Toure'yi almak için temaslarına erkenden başladığı kaydedildi. Milan'a geçen yıl Monaco'dan 5 milyon avro karşılığında katılan 25 yaşındaki futbolcu, daha önce; Paris Saint Germain'in genç takımlarında görev yapmıştı.

TFF'den Yusuf Demir cevabı! "Galatasaray transfer ederken..."

VAN AANHOLT'A VEDA EDİLECEK

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, teknik ekibin planlamasında yer almayan sol bek Patrick van Aanholt'la devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncunun, 1.9 milyon avroluk garanti ücretine ek olarak 35 maçı geçtiği için 400 bin avro, 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin avro prim aldığı kaydedildi. Takımda Mertens, Torreira, Oliveira ve Muslera'dan sonra en çok kazanan isim olan Van Aanholt'un 1 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, devre arasında dolu olan yabancı kontenjanını deneyimli sol beki göndererek açmaya çalışacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.