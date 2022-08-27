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Spor

Naci Ünüvar Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu yarın sabah Trabzon'a gelecek.

DHA27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Ajax'tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için yarın kente gelecek.

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 Bordo-mavililer, uzun süredir transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonunda uzlaşı sağlanamayan oyuncu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen golcü oyuncu, yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacak.

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 Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.

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