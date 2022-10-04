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Spor

Napoli gol oldu, Ajax'a yağdı

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Ajax'ı 6-1 mağlup etti.

4 Ekim 2022 Salı 23:57 - Güncelleme:
Napoli gol oldu, Ajax'a yağdı
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Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda Ajax'a konuk oldu.

Jordi Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 6-1 kazanarak haftanın flaş skorlarından birine imza attı.

Maça Ajax 9. dakikada Kudus'un golüyle öne geçerek başlarken Napoli'nin golleri arka arkaya yağmur gibi geldi. 18'de Raspadori ile skoru eşitleyen Napoli, 33'te Di Lorenzo ve 45'te Zielinski'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya 47'de Raspadori'nin golüyle başlayan İtalyan ekibi 63'te Kvaratskhelia ile skor 5-1 oldu. Ajax'ta Dusan Tadic 73'te ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Ajax 10 kişi kaldı. 81'de Giovani Simeone ile skoru 6-1 yaptı ve üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu skorla Napoli 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Ajax ise 3 puanda kaldı.

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