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Spor

Newcastle, FFP yüzünden yıldız oyuncusuna veda ediyor!

Finansal Fair Play sebebiyle 150 milyon euroluk bir ödeme yapması gereken Newcastle United, yıldız oyuncusu Miguel Almiron'u takımdan göndermeye sıcak bakıyor.

22 Ocak 2024 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Newcastle, FFP yüzünden yıldız oyuncusuna veda ediyor!
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Finansal Fair Play sebebiyle yaz transfer sezonu başlarken 150 milyon euroluk bir ödeme yapması gereken Newcastle United yıldız oyuncusunu takımdan gönderme kararı aldı.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU OLACAK

Sport Bible'de yer alan habere göre Newcastle United, Suudi Arabistan'dan talibi olan Miguel Almiron'u takımdan göndermeye sıcak bakıyor.

Haberin detaylarında 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız oyuncu için Al-Shabab'ın teklif yapacağı ve Newcastle United'ın 40 milyon euro bandında gelecek bir teklife sıcak bakacağı da yer aldı.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 31 resmi maça çıkan Miguel Almiron bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Newcastle United
  • Finansal Fair Play
  • Miguel Almiron

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