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Spor

Newcastle United gelecek sezon için hazırlıklara başladı

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, yaz transfer döneminde kadrosuna 4 elit futbolcu katmak için hazırlıklara başladı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
Newcastle United gelecek sezon için hazırlıklara başladı
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Suudi Arabistan yatırım fonu tarafından satın alındıktan sonra bambaşka bir kimliği bürünün Newcastle United transferde de gözünü kararttı.

Bu sezon Premier Lig'de zirveyi zorlayan Newcastle United'ın, yaz transfer döneminde kadrosuna 4 elit futbolcu katmak istediği belirtildi.

16 FUTBOLCU İLE TEMAS

Telegraph'ın haberine göre, Eddie Howe'un ekibinin şu anda Premier Lig'de forma giyen 16 futbolcu ile temas halinde olduğu aktarıldı. Bu isimler arasında James Maddison, Declan Rice, Moises Caicedo, Kaoru Mitoma gibi önemli oyuncular yer aldığı ifade edildi.

OSIMHEN VE KVARATSKHELIA DA LİSTEDE

Newcastle United'ın Premier Lig'den ilgilendiği diğer futbolcular olarak da; Ivan Toney, Kieran Tierney, SCott McTominay, Harvey Barnes, Jarrod Bowen, Kalvin Phillips ve Conor Gallagher gösterildi.

TRANSFERDE DEVLERE SORUN YARATACAK

Öte yandan İngiliz ekibinin, Premier Lig dışından ise Napoli'nin yıldız isimleri Khvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen'i de beğendiği ve listesinde tuttuğu kaydedildi. Marcus Thuram, Moussa Diaby, Gabri Veiga isimlerin de kulübün radarında olduğu öne sürüldü.

Newcastle United'ın transferdeki bu tutumunun, Arsenal, Manchester United, Liverpool gibi ekipler için sorun yaratabileceği belirtildi.

Bu sezon 30 maç sonunda 56 puan toplayan Newcastle United, ligde 4. sırada yer alıyor.

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