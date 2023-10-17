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Spor

Newcastle United'a İngiliz orta saha

Newcastle United, Manchester City forması giyen Kalvin Phillips'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

17 Ekim 2023 Salı 19:55 - Güncelleme:
Newcastle United'a İngiliz orta saha
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Newcastle United adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Manchester City forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ BEKLENİYOR

Newcastle United eğer Kalvin Phillips takımdan ayrılmak isterse yıldız oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçecek. Manchester City yıldız oyuncunun bonservisini vermek istemezse Newcastle United oyuncuyu kiralık olarak da kadrosuna katmak istiyor.

Ayrıca 27 yaşındaki orta saha için daha öncelerde Bayern Münih'in bir ilgisi olsa da bu transfer gerçekleşmemişti.

26 MAÇA ÇIKTI

2022 yılında Leeds United'dan transfer olan Kalvin Phillips, Manchester City formasıyla toplamda 26 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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