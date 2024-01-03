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Spor

Newcastle United'da Michel Sanchez sesleri!

Premier Lig ekibi Newcastle United, kötü gidişatın ardından mevcut teknik direktörü Eddie Howe ile yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz temsilcisinde yeni hoca adayı ise Girona Teknik Direktörü Michel Sanchez oldu.

3 Ocak 2024 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
Newcastle United'da Michel Sanchez sesleri!
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Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde grubu sonuncu tamamlayan Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe'ın koltuğu sallanıyor.

Marca'da yer alan habere göre; Newcastle United, alınan başarısız sonuçların ardından Eddie Howe ile yollarını ayırma hazırlığı yapılıyor.

Newcastle United'ın İngiliz hocanın yerine alternatifini İspanya'da bulduğu aktarıldı.

HEDEF GIRONA HOCASI MICHEL SANCHEZ

Haberde, İngiliz ekibinin, Howe'ın ardından takımın başına Girona ile La Liga'da başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluk mücadelesinde olan teknik adam Michel Sanchez'i düşündüğü belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin, 48 yaşındaki İspanyol Sanchez ile görüşmelere başlayabileceği aktarıldı.

GIRONA KARİYERİ

2021 yılından bu yana Girona'yı çalıştıran Michel Sanchez, İspanyol ekibi ile çıktığı 110 karşılaşmada 1.70 puan ortalaması yakaladı.

Girona, 18 haftası geride kalan La Liga'da 45 puan ile averajla Real Madrid'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

  • Newcastle United
  • Eddie Howe
  • Michel Sanchez

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