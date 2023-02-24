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Spor

Newcastle United'da Miguel Almiron ile yeni sözleşme imzalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Miguel Almiron'un sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

24 Şubat 2023 Cuma 18:49 - Güncelleme:
Newcastle United'da Miguel Almiron ile yeni sözleşme imzalandı
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Newcastle United'da Paraguaylı milli futbolcu Miguel Almiron'un sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Newcastle United Kulübü, 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Cerro Porteno, Arjantin'de Lanus ve ABD'de Atlanta United formaları giyen Almiron, 2019'da Newcastle United'a transfer oldu.

MİGUEL ALMİRON'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezonki performansıyla adından söz ettiren Miguel Almiron, Newcastle United'da şu ana kadar 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2237 dakika süre alan Paraguaylı sağ kanat oyuncusu, 10 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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