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Spor

Newcastle United'dan Alexander Isak kararı!

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, golcü oyuncuları Alexander Isak'ın takımdan ayrılmayacağını dile getirdi.

2 Nisan 2024 Salı 20:11 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Alexander Isak kararı!
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Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, yıldız forvet oyuncularından Alexander Isak'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Howe yaptığı açıklamada, Isak'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde satılmayacağını dile getirdi.

Gazetecilere konuşan Howe, "O olağanüstü bir yetenek ve Newcastle'la bağlantısı olan hiç kimse onu kaybetmek istemez. Cumartesi günü mükemmeldi. Açık oyunda gol atamadı ama iki penaltısı olağanüstüydü ve genel oyunu çok iyiydi" dedi.

Sözlerine devam eden Howe, 'Isak çok iyi. Bağlantı oyunu, atletizmi, gerçekten iyi bir yere gidiyor." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Newcastle'da bu sezon 31 maça çıkan Isak, 18 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  • Eddie Howe
  • Alexander Isak
  • Newcastle United

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