Newcastle United'ın son kurbanı Tottenham

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Newcastle oldu.
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Callum Wilson ve 40. dakikada Miguel Almiron kaydetti. Tottenham'ın tek golü 54. dakikada Harry Kane kaydetti.
Ligde 7 haftadır kaybetmeyen ve son 7 haftada 5. galibiyetini alan Newcastle puanını 21'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Tottenham 23 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Bournemouth'a konuk olacak. Newcastle, Aston Villa2yı ağırlayacak.