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Spor

Newcastle United'ın son kurbanı Tottenham

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 7'ye çıkardı.

23 Ekim 2022 Pazar 21:47 - Güncelleme:
Newcastle United'ın son kurbanı Tottenham
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Newcastle oldu.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Callum Wilson ve 40. dakikada Miguel Almiron kaydetti. Tottenham'ın tek golü 54. dakikada Harry Kane kaydetti.

Ligde 7 haftadır kaybetmeyen ve son 7 haftada 5. galibiyetini alan Newcastle puanını 21'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Tottenham 23 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Bournemouth'a konuk olacak. Newcastle, Aston Villa2yı ağırlayacak.

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