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Spor

Nicolo Zaniolo'nun transferi için sezon sonunu bekliyorlar! Geldiği gibi gidiyor...

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a yeni imza atmış olsa da İtalyan yıldız hakkında transfer haberleri devam ediyor. Juventus'un Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için pusuda beklediği ve futbolcunun başarılı performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Star Gazetesi6 Mart 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'nun transferi için sezon sonunu bekliyorlar! Geldiği gibi gidiyor...
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Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a transferi sonrası henüz resmi maça çıkamasa da hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performans, ülkesi İtalya'da da gündem olmaya devam ediyor.

NICOLO ZANIOLO'NUN SERIE A'YA DÖNMESİ BEKLENİYOR

İtalya basınında yıldız futbolcunun sarı kırmızılı takıma imza atması sürpriz olarak değerlendirilirken, Serie A'ya geri dönmesi ise yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

İtalyanların Nicolo Zaniolo şaşkınlığı!

ZANIOLO'NUN SERBEST KALMA BEDELİ JUVENTUS İÇİN UYGUN

Haberde, Zaniolo'ya Juventus'un uzun süredir ilgisinin olduğu belirtilirken, Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede uygun fiyatlı bir serbest kalma maddesinin olduğu vurgulandı.

"JUVENTUS'UN HEDEFİNDE"

Sarı kırmızılı takımın, İstanbulspor'u 6-0 yendiği hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren ve 1 gol, 1 asistle etkileyici bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki futbolcu için "Roma'nın eski futbolcusu, Juventus yönetiminin transfer listesinde bir hedef olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANSINI TAKİP EDECEKLER

İtalyan yıldızın, Serie A'dan ayrılmasının Juventus'un transfer planlarının dışında olduğu anlamına gelmediği ve siyah beyazlı takımın hala Zaniolo'ya takip ettiği ifade edildi. Nicolo Zaniolo'nun sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans sergilemesi halinde sezon sonunda Juventus'un transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

Star Gazetesi

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