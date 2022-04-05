Yayın ihalesi için bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği toplantısında; Nihat Özdemir depremi yaşandı. Görev süresinin bitimine 1 yıl kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşte Özdemir'in ağzından istifanın nedenleri:

"UZUN SÜREDİR KAFAMDAYDI"

Süper Lig maçında ortalık karıştı! Gündeme bomba gibi düşen istifa haberinin ardından kamuoyunda Özdemir'in neden böyle bir karar aldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Posta gazetesinden Fakir Gürses açıklamaları dört gözle beklenen Nihat Özdemir ile konuştu.

"Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerinde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim."

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"GÜMÜŞDAĞ ETKEN OLMUŞTUR"

"Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok."

"BU ADAMLARLA UĞRAŞILMAZ"

"Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım."

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"13 HAKEMLE ALAKASI YOK"

"13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu'ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı."

"YAYIN İHALESİNİ YAPAMADIK"

"Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar'da yaptığımız son toplatında da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor."