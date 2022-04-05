Yayın ihalesi için bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği toplantısında; Nihat Özdemir depremi yaşandı. Görev süresinin bitimine 1 yıl kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
"Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerinde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim."
"Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok."
"Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım."
"13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu'ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı."
"Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar'da yaptığımız son toplatında da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor."