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Spor

Nottingham, Newcastle'yi 3'ledi!

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest, Newcastle United deplasmanına konuk oldu. Deplasman ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

26 Aralık 2023 Salı 17:42 - Güncelleme:
Nottingham, Newcastle'yi 3'ledi!
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İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 45+1, 53 ve 60. dakikalarda Chris Wood, Newcastle United'ın tek golünü ise 23. dakikada Alexander Isak penaltıdan kaydetti.

Nottingham Forest aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, Newcastle United ise 29 puanda kaldı.

Nottingham Forest bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı ağırlarken, Newcastle United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.

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