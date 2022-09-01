Beşiktaş ile 10 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Daha önce transfer çalışmalarının tamamlandığı açıklanan Akdeniz ekibinde alınan istikrarsız sonuçların ardından girişimler yeniden başlarken, Oğuzhan Özyakup transferinde mutlu sona ulaştı.

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ANTALYA'YA GELMESİ BEKLENİYOR

Ajansspor'un haberine göre; futbol hayatına Hollanda'da başlayan ve geri döneceği iddia edilen 29 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Beyazlılarla anlaşma sağladı. Antalyaspor ile görüşmelerini tamamlayan başarılı futbolcunun, kısa süre içerisinde Antalya'ya gelmesi ve imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor.

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BEŞİKTAŞ'TA 310 MAÇA ÇIKTI

2012-2013 sezonunda Arsenal'in genç takımından Beşiktaş'a transfer olan başarılı futbolcu, tam 10 yıl Siyah-Beyazlı formayı terletti. Beşiktaş ile 310 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, 35 gol ve 62 asiste imza koydu. 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş'tan kiralık olarak Feyenoord forması da giyen Oğuzhan Özyakup, 4 maçta sahaya çıkarak 1 kez gol sevinci yaşamıştı.