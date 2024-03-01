Okan Buruk 7. derbi sınavına çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 7. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 6 derbide 4 kez kazanırken, 1 defa mağlup oldu, 1 maçta da berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Beşiktaş'a karşı ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 15 KEZ KARŞILAŞTI



Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.