Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Okan Buruk, transfer için şimdiden kolları sıvadı ve Vedat Muriqi'yi sarı kırmızılı takımın kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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OKAN BURUK, VEDAT MURIQI'YE TELEFON ETTİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Lazio'da tutunamayan ve geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Mallorca'ya kiralanan Muriqi için Galatasaray devreye girdi. Sarı kırmızılı takımın yeni sezondaki teknik direktörü Okan Buruk'un, Çaykur Rizespor'dan öğrencisi olan Vedat Muriqi ile telefonda görüştüğü ve futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

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CENK ERGÜN, LAZİO İLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'un ise Kosovalı golcünün transferi için Lazio ile görüşmelere başladığı belirtildi.

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Haberde, Mallorca'nın Muriqi'nin sözleşmesinde yer alan 12 milyon avroluk transfer etme opsiyonuna yaklaşamadığı hatta tekliflerinin Lazio'nun kabul edebileceği bir rakam olan 10 milyon avronun da çok altında olduğu ifade edilirken, Galatasaray'ın masaya daha iyi bir teklifle gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.

Star Gazetesi