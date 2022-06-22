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Spor

Okan Buruk golcüyle geliyor! İkna etmek için telefonda görüştü

Okan Buruk'un transfer listesinin başındaki isim belli oldu. Galatasaray'ın yeni hocası olması beklenen Okan Buruk, Rizespor'dan öğrencisi olan Vedat Muriqi ile telefonda görüştü ve transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Haziran 2022 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
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Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Okan Buruk, transfer için şimdiden kolları sıvadı ve Vedat Muriqi'yi sarı kırmızılı takımın kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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OKAN BURUK, VEDAT MURIQI'YE TELEFON ETTİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Lazio'da tutunamayan ve geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Mallorca'ya kiralanan Muriqi için Galatasaray devreye girdi. Sarı kırmızılı takımın yeni sezondaki teknik direktörü Okan Buruk'un, Çaykur Rizespor'dan öğrencisi olan Vedat Muriqi ile telefonda görüştüğü ve futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

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CENK ERGÜN, LAZİO İLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'un ise Kosovalı golcünün transferi için Lazio ile görüşmelere başladığı belirtildi.

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MALLORCA'NIN TEKLİFİ YETERSİZ, AVANTAJ GALATASARAY'DA

Haberde, Mallorca'nın Muriqi'nin sözleşmesinde yer alan 12 milyon avroluk transfer etme opsiyonuna yaklaşamadığı hatta tekliflerinin Lazio'nun kabul edebileceği bir rakam olan 10 milyon avronun da çok altında olduğu ifade edilirken, Galatasaray'ın masaya daha iyi bir teklifle gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.

Star Gazetesi

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