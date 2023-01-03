Galatasaray, çarşamba günü Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk edecek. Ancak Sarı-Kırmızılılar'da bu maç öncesinde bek krizi baş gösterdi.

BEK OLARAK İKİ İSİM KALDI

Kazımcan'ın sakatlanmasının ardından Emre Taşdemir de dün bu kervana katıldı. Boey da Sivas mücadelesinde gördüğü kart nedeniyle cezalı durumda. Elde ise Patrick van Aanholt ile Leo Dubois kaldı. Dubois sağda, Aanholt ise solda görev yapacak. Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde ise Dubois sol tarafa geçecek. Cezasını tamamlayan Boey formasına kavuşacak.

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KADRO PLANLAMASI DEĞİŞECEK

Boey ile Dubois'nın aynı anda forma giymesi, Galatasaray'ın tüm kadro planlamasını değiştirmesi anlamına geliyor. Keza yerli kuralından dolayı 3 Türk oyuncunun sahada olması gerekiyor. Bu isimlerden biri Abdülkerim Bardakcı. Diğer isim ise Kerem Aktürkoğlu. İki oyuncu oynanacak olan Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görürse cezalı duruma düşecekler ve derbide görev yapamayacaklar.

OKAN BURUK'UN 3 SEÇENEĞİ VAR

Bu durumda Abdülkerim'in yerine Emin Bayram, Kerem'in yerine ise Barış Alper Yılmaz, forma şansı bulacak. Bu senaryo gerçekleşirse; Teknik Direktör Okan Buruk'un elinde sadece üç seçenek kalıyor.

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YÜZDE 51 BERKAN KUTLU

Bunlardan biri; Rashica'yı kesip Yunus'u sahaya sürmek. Ancak Yunus da tam hazır değil. İkinci alternatif durum ise; Torreira-Sergio ikilisinden birinin yerine Berkan'ın şans bulması. Kerem ile Abdülkerim yarın Ankaragücü karşısında cezalı duruma düşmese bile Buruk ya Barış'ı Rashica'nın yerine tercih edecek ya da Torreira-Sergio'dan birini kızağa çekip Berkan'ı sahaya sürecek. Derbide %51 ihtimal ile Berkan görev yapacak.

SOL BEKE BARIŞ İHTİMALİ

Hal böyle olunca Teknik Direktör Buruk'un kulübedeki hamle şansı da zayıflamış olacak. Son plan ise Barış'ı sol beke çekip orta alandaki Torreira-Sergio ikilisini bozmamak.