Okan Buruk'tan derbi sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, ligde Beşiktaş ile oynayacakları derbi için, "Beşiktaş deplasmanı önemli bir deplasman. Derbi maçları herkesin merakla beklediği bir karşılaşma. Her derbide Beşiktaş'ın stadı coşkulu oluyor. Zor bir maç olacak. Beşiktaş son maçlarda kazandı, gol yemedi.. Bunları görüyoruz. Oyun olarak güvenli bir oyun seçiyor. İstanbulspor maçında bunu gördük. Topu da zaman zaman rakibe veriyor. Kazanmak için Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Beşiktaş da bizi yenmek için sahaya çıkacak. İyi ve formda oyuncular var. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ana amacımız kazanmak. Rekorlardan daha çok maç kazanmak ve liderliğimizi sürdürmek önemli." dedi.

Sakat futbolcularla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Planlamamız Serge Aurier'in Beşiktaş maçında olması yönünde. Hakim Ziyech önümüzdeki hafta yavaş yavaş takıma katılacak. Tangu Ndombele salı günü başlayacak. Bir hafta sonra hiç sakatımız olmamasını istiyoruz. Aurier'i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi planlıyoruz." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.