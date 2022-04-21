Okan Buruk'tan Galatasaray sorusuna net cevap! ''Bu saatten sonra...''

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra 1 yıldan fazla süredir boşta olan ve adı Galatasaray ile anılan teknik direktör Okan Buruk uzun süren sessizliğini bozdu.

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"BU SAATTEN SONRA YAŞAYACAĞIM EN BÜYÜK MUTLULUK GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ OLUR"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Buruk, "Seçim sürecinde adınız Galatasaray'la anılmaya başlandı. Teklif gelirse cevabınız ne olur?" sorusuna "Galatasaray altyapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak, teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi mutluluk verici. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur." cevabını verdi.

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"GÖREV VERİLİRSE GALATASARAY'A HİZMET ETMEKTEN MUTLULUK DUYARIM"

Sarı kırmızılı kulüpte bir seçim süreci olduğunu hatırlatan Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım."

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"SÜPER LİG'DEN VE YURT DIŞINDAN TEKLİFLER ALDIM"

Buruk, "Bu süreçte teklifler aldınız mı?" sorusu üzerine ise hem Türkiye'den hem de yurt dışından transfer teklifleri geldiğini belirterek, "Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldım. Yüzde yüz istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Ama saha kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim. Son olarak sevgili Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu Hull City'nin bir maçına gittik. İnsan atmosferin içinde olunca özlediğini daha iyi anlıyor. Yeşil zemine basmak önemli." ifadelerini kullandı.