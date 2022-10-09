Okan Buruk'tan şaşırtan Haris Seferovic kararı!

Galatasaray iç transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Takımın mutsuz gençleri Nelsson ve Boey ile zamlı kontrat imzalayan, Yunus ve Kerem'le de iyileşme yapmak üzere görüşen sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda, tecrübeli futbolcularla da erkenden masaya oturuyor. Bunlardan biri, Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan, ancak şu ana kadar skor üretemeyen Haris Seferovic. Fanatik'in haberine göre; basınla yaptığı son görüşmede, İsviçreli santrfordan övgüyle bahseden Buruk, satın alma opsiyonunun maç oynama şartını beklemeden kullanılması talebinde bulundu.

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'GELECEĞİ BELLİ OLSUN'

2 milyon avroluk opsiyon maddesinin kullanılması halinde, Galatasaray tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek. Okan hocanın, Seferovic'e önümüzdeki günlerde daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi ise Benfica ile masaya oturup, 2 milyon avrodan daha düşük bir bedelle transferi gerçekleştirmenin formülünü aramaya başladı. Okan hocanın, kulüpteki geleceğinin garanti altına alınmasını istediği tek oyuncu Seferovic değil.

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GENÇLERE DESTEK VERİYOR

Transferin son gününde Galatasaray'la 1 yıllık mukavele imzalayan Juan Mata da Okan Buruk'un planları arasında kritik bir öneme sahip. 34 yaşındaki İspanyol yıldızın, Florya'daki idmanlarda genç oyunculara örnek olması, onlara sürekli destek vermesi ve çalışma disiplini, Buruk'u çok memnun etti.

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Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla da masaya oturması bekleniyor.