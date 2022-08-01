Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Olimpiu Morutan'a Sivasspor'dan sonra İtalya'dan da transfer teklifi geldi.

PISA'DAN MORUTAN'A TEKLİF

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Rumen oyuncuya Serie B takımı Pisa'nın talip olduğu belirtildi. Pisa, Morutan'ı bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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33 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST

Geçtiğimi sezon Romanya'nın FCSB takımından Galatasaray'a 4.1 milyon avro bedelle transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı takımda 33 resmi maça çıktı. 3 gol atan Morutan, 5 kez de asist yaptı.

OKAN BURUK MORUTAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk Olimpiu Morutan'ın geleceği konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray'ın değerli yatırımlarından biri. Bu yatırımı daha değerli hale nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Türkiye'den isteyen kulüpler var, menajeri de bazı teklifler getirdi. 1 sene dışarıda gidip oynaması çok daha iyi olacak gibi görünüyor. Yetenekli, çalışkan, iyi karakterli ve düzgün bir insan. Ancak oynayarak patlama yapması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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RIZA ÇALIMBAY MORUTAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Trabzonspor ile oynadıkları Süper Kupa maçı sonrası yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı takıma transferi gündemde olan Morutan'da sadece menajerlerle ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini dile getirmişti.

Star Gazetesi