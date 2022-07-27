Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya'da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Ömer" ifadelerine yer verildi.
Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, Ömer Faruk Beyaz'ın transferiyle yaptığı açıklamada "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Biz ve Stuttgart, Ömer'in kariyerindeki bir sonraki adımı bizimle atacağına inanıyoruz çünkü oyun felsefemiz ona uyuyor." ifadelerini kullandı.
Magdeburg Teknik Direktörü Christian Titz ise "Ömer Faruk Beyaz'ın transferiyle hücum bölgesi için güçlü ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattık" diye konuştu.
Öte yandan Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg'da 15 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.