Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e büyük tepki! Türkiye ve Suriye...

Milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Ajax'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maça ise Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında yaşanan olay damga vurdu. Orkun Kökçü, Türkiye ve Suriye'de büyük bir yıkıma yol açan depremde zarar gören vatandaşlara destek için üretilen pazu bandını takmadığı gerekçesi ile Dusan Tadic'in elini sıkmadı.

Zorlu mücadele öncesi Feyenoord, üç puan farkla Ajax'ın önünde liderlik koltuğunda oturuyordu.

FEYENOORD İYİ BAŞLADI

Konuk ekip beşinci dakikada Gimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ajax'ın bu gole yanıtı ise 17. dakikada geldi. Alvarez'in golüyle skora yeniden denge geldi.

37. dakikada ev sahibi ekip, kaptanı Dusan Tadic'in attığı golle beraberliği yakaladı.

FEYENOORD GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakiakda Szymanski'nin golüyle skorda yeniden eşitlik sağlandı.

Mücadelede son sözü ise 86. dakikada Geertuida söyledi. 23 yaşındaki Hollandalı oyuncunun attığı golle Feyenoord deplasmanda Ajax'ı mağlup etmeyi başardı.

6 PUAN FARK

Bu skorun ardundan Feyenoord 61 puanla zirvede yer alırken, ikinci Ajax ile arasındaki puan farkını altıya çıkarmayı başardı.

Orkun Kökçü ve arkadaşlarının gelecek hafta rakibi ise Sparta Rotterdam olacak. Ajax ise deplasmanda Go Ahead Eagles ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLUK ATEŞİ YANDI

En son 2016/2017 sezonunda şampiyon olan Feyenoord, Eredivisie'nin son sekiz haftasına altı puan önde giriyor.

Rotterdam ekibi ipi göğüslemesi halinde beş sezon sonra yeniden şampiyon olacak ve 16. şampiyonluğunu kazanacak.

ORKUN VE TADIC ARASINDA GERGİNLİK

Mücadele öncesi Ajax kaptanı Dusan Tadic ile Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, hakemin gerçekleştirdiği hava atışında bir araya geldi.

Hava atışının ardından hakemlerle tokalaşan Orkun, Tadic'i görmezden geldi ve onunla tokalaşmadı.

Canlı yayınlanan bu anlar, Hollanda basınının da dikkatinden kaçmadı.

DEPREMZEDELER İÇİN HAZIRLANAN PAZUBANDI TAKMAMIŞTI

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli olan ve yanında 10 ili daha etkileyen depremlerde binlerce insan yaşamını yitirirken, birçok insan da evsiz kalmıştı.

Türkiye tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, tüm kesimlerden destek gelmişti. Spor camiası da bu depremi görmezden gelmedi.

Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder ve Türk arkadaşı Tarık Divarcı, Hollanda Futbol Federasyonu ile görüşerek, Türkiye'deki depremzedelere yardım konusunda farkındalık yaratmak için özel tasarlanmış bir pazubend fikrini paylaşmıştı.

SADECE TADIC TAKMADI

Hollanda Futbol Federasyonu'nun onay vermesinin ardından, başta Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz olmak üzere Eredivisie'deki tüm takım kaptanları bu pazubendi takarak maçlara çıkarken sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic bunu yapmadı.

SNEIJDER'DEN AÇIKLAMA

O dönem konuyla ilgili açıklama yapan, Sneijder canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı; "İzleyicilerimizin görmesi buraya geçen hafta sonu Eredivisie'deki tüm kaptanların giydiği pazubandını getirdim.

Bir kulübün kaptanı (Ajax kaptanı Dusan Tadic) dışında herkes Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için o bandı taktı. DHSC'de kulüpten arkadaşım Tarık Divarcı'nın başlattığı çok güzel bir girişim. Benden onu desteklememi istedi ve ben de yaptım."

ORKUN'DAN AÇIKLAMA

Deplasmanda Ajax'ı mağlup eden Feyenoord'da kaptan Orkun Kökçü mücadelenin ardından rakiplerine gönderme yaptı.

22 yaşındaki oyuncu, "Sürekli en iyi olduklarını söylemelerinden bıktım. Laf değil, icraat... İşte Feyenoord bu!" ifadelerini kullandı.