Ozan Kabak için karar verildi

Bundesliga'ya bu sezon yeniden dönen Schalke'de Milli oyuncumuz Ozan Kabak gözden çıkarıldı.
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Bild'in haberine göre Schalke'nin Ozan Kabak ile birlikte Amine Harit'e kulüp bulması yönünde bildiri yapıldığı kaydedildi.
Kadronun en değerli iki ismi olarak gösterilen oyuncuların maaş yükünden de kurtulmak istendiği ifade edildi.
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Ozan Kabak geçen sezonu Norwich
'te geçirmiş, bir önceki sezon ise 6 aylık Liverpool
macerası yaşamıştı.