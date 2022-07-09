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Spor

Ozan Kabak için karar verildi

Ozan Kabak'ın bonservisini elinde bulunduran Schalke, Türk stoperi gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Alman kulübünün Ozan Kabak'a kulüp bulması yönünde bildirimde bulunduğu ileri sürüldü.

Sporx9 Temmuz 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
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Bundesliga'ya bu sezon yeniden dönen Schalke'de Milli oyuncumuz Ozan Kabak gözden çıkarıldı.

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Bild'in haberine göre Schalke'nin Ozan Kabak ile birlikte Amine Harit'e kulüp bulması yönünde bildiri yapıldığı kaydedildi. Kadronun en değerli iki ismi olarak gösterilen oyuncuların maaş yükünden de kurtulmak istendiği ifade edildi.

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Ozan Kabak geçen sezonu Norwich'te geçirmiş, bir önceki sezon ise 6 aylık Liverpool macerası yaşamıştı.

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