25 Ocak 2022 Salı 13:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 13:28

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'da, Claudio Ranieri ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. İngiliz kulübünün, Roy Hodgson ile görüştüğü ve kısa vadeli bir anlaşma için tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ozan Tufan hocasını da yaktı!

ROY HODGSON, WATFORD'U KABUL ETTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Hodgson, Claudio Ranieri'nin yerini almayı kabul etti ve yönetim tarafından Watfordlu oyunculara da ünlü teknik direktörün göreve başlayacağı bildirildi.

Ozan Tufan İngiltere'de gündem oldu! "Büyük hayal kırıklığı"

EMEKLİ OLDUĞU SÖYLENSE DE HODGSON AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

74 yaşındaki teknik adam son olarak Cyrstal Palace'ı çalıştırmış ve geçtiğimiz sezon sonunda bu takıma veda etmişti. Bir süredir boşta olan Roy Hodgson'ın emekliye ayrıldığı haberleri çıksa da tecrübeli teknik adam konuyla ilgili olarak kesin konuşmamış "Gerçekten bir süre futboldan uzaklaşıyorum ama geleceğin ne olacağını kim bilebilir? Bu asla asla dememe anıdır. Çok fazla insanın emekliye ayrıldığını, ancak oldukça kısa bir süre içinde bir yerlerde tekrar yüzeye çıktığını gördüm. Bunu yapmamayı tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı.