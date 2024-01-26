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Spor

Pendikspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Pendikspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA26 Ocak 2024 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Pendikspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geride kalan 22 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 6 maçında yalnızca sahasında Antalyaspor'a kaybeden Pendikspor, son 2 mücadelede ise Beşiktaş'ı 4-0, Kasımpaşa'yı da 3-2 mağlup etti.

Konuk takımda sarı kart cezalısı Endri Çekiçi ile Mısır Milli Takımı'nda olan Ahmed Hassan, forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Welinton ve Fredrik Midtsjö, Corendon Alanyaspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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