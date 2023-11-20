Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor karşısında zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 90-82'lik skorla mağlup etti.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Kenan Sipahi ve McCollum'la farkı 8 sayıya (18-10) çıkaran Pınar Karşıyaka, Moore ve Alibegovic'in basketlerine rağmen periyodu 22-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Pınar Karşıyaka, 14. dakikada farkı 10 sayıya (32-22) çıkarmasına rağmen farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen konuk ekip, periyodun bitimine 2 dakika kala Artis'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 38-37. Ev sahibi takım, soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında 44-44 eşitliği sağlayan Çağdaş Bodrumspor, 22. dakikada Artis'in 3 sayılık basketiyle 50-49 üstünlük kurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, Martin ve Carey'le tekrar öne geçmesine rağmen konuk ekip periyodu 68-67 üstün tamamladı.

Dördüncü periyotta tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya Hilliard'ın basketiyle 76-75 üstün girdi. 37'nci dakikada 80-80 eşitliğin sağlandığı müsabakanın son bölümünde daha etkili olan Pınar Karşıyaka, rakibini 90-82 mağlup etti.

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Kerem Yılmaz

P. Karşıyaka: Errick McCollum 13, Darrun Hilliard 14, Vernon Carey Jr 14, Kelan Martin 19, Vitto Brown 11, Kenan Sipahi 3, Thomas Akyazılı 10, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep,

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Çağdaş Bodrumspor: Dominic Artis 18, Can Öğüt, Chris Warren 23, Amar Alibegovic 17, Fatih Cantitiz 1, Hakan Yapar 4, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ben Moore 10, Ahmet Düverioğlu 5, Ege Havsa, Jaron Johnson 4

Başantrenör: Ender Arslan

1. Periyot: 22-18 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 44-42 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 67-68 (Çağdaş Bodrumspor lehine)