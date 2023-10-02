Pınar Karşıyaka'dan sezona kötü başlangıç

Yeni sezona kadrosunun büyük bir bölümünü tutarak ve dış transferde ise Furkan Haltalı, Kelan Martin, Hakan Sayılı, Vernon Carer Jr ve Darrun Hilliard gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak başlayan P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bu sezonki ilk maçında Aliağa Petkimspor'a 81-69 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar sezona kötü bir giriş yapmış oldu.

Müsabaka sonrasında P. Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca'da lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, "Biz böyle başlamayı arzu etmiyorduk ancak sezonun daha başı ve bizim gelişim göstermemiz gereken bir sürü konu var. İyi bir kadromuz var, takımıma güveniyorum ancak çalışmayan parçaları en kısa sürede işler hale getirmemiz lazım" şeklinde konuştu.