İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4639
  • EURO
    28,9935
  • ALTIN
    1621.02
  • BIST100
    8451.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka'dan sezona kötü başlangıç
Spor

Pınar Karşıyaka'dan sezona kötü başlangıç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan İzmir derbisinde P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'a 81-69 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'dan sezona kötü başlangıç
ABONE OL

Yeni sezona kadrosunun büyük bir bölümünü tutarak ve dış transferde ise Furkan Haltalı, Kelan Martin, Hakan Sayılı, Vernon Carer Jr ve Darrun Hilliard gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak başlayan P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bu sezonki ilk maçında Aliağa Petkimspor'a 81-69 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar sezona kötü bir giriş yapmış oldu.

Müsabaka sonrasında P. Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca'da lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, "Biz böyle başlamayı arzu etmiyorduk ancak sezonun daha başı ve bizim gelişim göstermemiz gereken bir sürü konu var. İyi bir kadromuz var, takımıma güveniyorum ancak çalışmayan parçaları en kısa sürede işler hale getirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • Pınar Karşıyaka
  • Aliağa Petkimspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.