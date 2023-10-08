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Spor

Pınar Karşıyaka'nın 2. hafta rakibi Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Yarın oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

IHA8 Ekim 2023 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın 2. hafta rakibi Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Bu zorlu müsabaka 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlayan P. Karşıyaka, İzmir derbisinin telafisini yarın oynayacakları Fenerbahçe Beko karşısında yapmak isterken konuk ekip sarı-lacivertliler ise P. Karşıyaka'yı mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel hakem üçlüsü yönetecek.

BİLET TEPKİSİ SÜRÜYOR

P. Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçının biletleri 350 TL'den satışa sunulunca yeşil-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yoğun tepki gösterdi. Birçok taraftar sezonun ilk iç saha maçı olmasına rağmen bilet fiyatlarını boykot etmek için müsabakayı salonda izlemeyeceklerini dile getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon birçok maçta günler öncesinden biletleri tüketen Karşıyakalı taraftarlar, sezonun ilk maçındaki yüksek bilet fiyatlarından dolayı müsabakaya ilgi göstermediği öğrenilirken salonda da yer yer boşlukların olması bekleniyor.

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